Saponara ad un passo dal rinnovo. Futuro incerto per Milenkovic

Saponara e la Fiorentina andranno ancora avanti insieme. Il fantasista e la società viola sono infatti forti di un accordo verbale, confermato dallo stesso giocatore sabato notte alla fine della partita contro la Juventus, che adesso va soltanto tradotto in intesa scritta e che prolungherà il contratto del giocatore in scadenza nel giugno 2022. L’ex Milan, Empoli, Sampdoria e Spezia ha trovato a Firenze il luogo ideale dove proseguire la propria carriera. Inoltre va aggiunto come il rapporto tra l'esterno e Italiano sia molto forte, con il tecnico che sa di poterci contare e con Saponara che si affida a lui in toto. All'interno di questa vicenda resta solo da stabilire la durata: o rinnovo semplice di un anno o un anno con opzione per quello successivo.