Santon ma non solo: la Fiorentina cerca un uomo di fascia

Ve ne abbiamo parlato ieri, oggi ne troviamo menzione anche sui quotidiani. È in particolare Tuttosport a parlare dell’interesse della Fiorentina per Davide Santon (SCHEDA), terzino destro della Roma, cercando un’operazione percorribile per dare a Biraghi un vice degno. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022 e non sembra rientrare nei piani della Roma: affare che può diventare ‘goloso’ in prestito con diritto di riscatto fissato a massimo 5 milioni. Le alternative sono Ken Sema (SCHEDA) che è appena rientrato al Watford e che già piace da tempo, ma anche Antonio Barreca (SCHEDA) del Genoa.