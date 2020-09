VN – Nome nuovo per le corsie, occhi su Santon in uscita dalla Roma

La Fiorentina è ancora alla ricerca di un esterno di fascia capace di fare sia il vice Biraghi, che di giocare a destra all’occorrenza. Sono tanti i nomi che la società viola sta valutando, da Sema a Barreca, anche se secondo quanto raccolto da Violanews, c’è una nuova pista facilmente percorribile che porta a Davide Santon (SCHEDA). Il terzino ex Inter, attualmente in forza alla Roma, è in uscita dai giallorossi che hanno sovraffollamento sulle corsie, e sarebbero disposti a lasciarlo partire a cifre contenute. Si parla di un prestito con diritto di riscatto per una cifra che complessivamente si aggira tra i quattro ed i cinque milioni, per dare alla Fiorentina l’esterno duttile che manca per completare numericamente il reparto.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MERCATO DELLA FIORENTINA