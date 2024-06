Sandrelli: “Bonaventura? Finito un ciclo. Ed ecco cosa farei con Castrovilli”

"Scadenza dei contratti? Per quanto riguarda Bonaventura credo sia finito un ciclo, ed il suo rendimento è sceso nel corso della stagione. Contro l'anagrafe poi non si può andare (scherza n.d.r.). Castrovilli? Vedremo cosa chiede e quali sono le alternative a lui. Secondo me, bisognerebbe fare qualcosa di più per tenerlo. Palladino? Mi piace molto la sua difesa a 3, meglio di quella a 4 secondo me. Mi incuriosisce, poi, la scelta della punta. Passerà moltissimo da lì. Con meno di 30 milioni, ad ora, comunque, non lo prendi un attaccante forte. Retegui? Secondo me non vale quella cifra, è un buon giocatore ma non da pagare 30 milioni. I viola dovranno anche fare mercato con i giocatori in uscita, per poi investire in altri reparti. Sicuramente bisognerà, quindi, investire su una punta, ma anche il centrocampo sarà importante. Son convinto, comunque, che sarà un mercato studiato, e l'augurio è che la Fiorentina faccia calcio e non Lego (scherza n.d.r.). Prestiti? Non avrei spinto per la permanenza di Arthur. Tra lui e Torreira la differenza si è vista. Io prenderei Lobotka, ma il costo è troppo alto. Una cosa però è certa: se hai perso tre finali non è solo colpa dell'allenatore: se non c'è qualità non si vince, e quindi va alzata innanzitutto quella nella rosa".