Sampdoria nel mirino, speranza Ribery. Le condizioni del francese

Come riportato da La Nazione, saranno ore importanti per tentare il recupero di due pedine importanti in vista della Sampdoria. Domani il test decisivo per valutare l’impiego di Ribery e Caceres. Il quotidiano rivela che Franck voleva stringere i denti e giocare anche con l’Inter, lo stop è arrivato dai medici e da Prandelli. Vietato sottovalutare i fastidi muscolari, il francese è troppo importante per l’attacco gigliato. Perderlo per diversi mesi sarebbe un disastro. Per questo tutto è rinviato alla seduta delle 11:00 in programma martedì mattina. Filtra ottimismo, le prime indiscrezioni raccontano che dopo due giorni di riposo la situazione sia in fase di risoluzione. Stessa questione per Caceres, l’uruguaiano nel pre-partita di venerdì è stato messo fuori gioco da una fitta alla schiena. Proverà ad essere reinserito in gruppo, ma se la lombalgia si farà risentire non sarà rischiato.

