Samp, operazione turnover. Testa alle coppe con settimane dal ritmo folle

Con la testa più leggera, ma con un obiettivo minimo: l'ottavo posto. Qualora arrivassero stangate o l'esclusione dalle coppe per la Juventus, la Fiorentina deve farsi trovare lì, e per questo deve riprendere quella rincorsa interrotta dopo cinque vittorie di fila. Per farlo deve battere la Sampdoria, l'occasione migliore per ripartire visto che i blucerchiati sono ultimi e ormai condannati alla retrocessione. Come scrive il Corriere Fiorentino, le priorità sono altre. Coppa Italia e Conference faranno vivere ai viola settimane folli, al ritmo di una gara ogni tre giorni, con la doppia trasferta Salerno-Napoli alle porte prima del primo confronto col Basilea.

Per questo oggi la parola d'ordine è turnover. Dentro Quarta, Ranieri, non è da escludere una chance per Terzic, mentre rifiaterà Mandragora e si rivedrà Jovic. Chance dal 1' anche per Kouame e Sottil (in gol rispettivamente con Lech Poznan e Monza) che, oggi, potrebbero giocare dall’inizio mentre in arrivo un turno di riposo per Nico Gonzalez, giocatore da 'maneggiare con cura'. Perché è vero, nessuno vuol lasciare da parte il campionato, ma le coppe e la possibilità di giocarsi una doppia finale sono un boccone troppo ghiotto per non farsi ingolosire.