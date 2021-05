“Salvezza rimandata, sofferenza infinita”: Vlahovic non basta

La Fiorentina si fa riprendere dalla tripletta di Palacio: al Dall'Ara un pareggio che rimanda ancora la salvezza

Sulle pagine del Qs, La Nazione analizza la partita di Bologna. La Fiorentina ha rinviato ancora una volta l’appuntamento con la salvezza. Le prossime settimane ci sarà ancora da soffrire, da dibattersi in calcoli della probabilità, rileggere i risultati degli altri. Tanta rabbia rileggere la tripletta di Palacio, per tre volte in grado di colpire la difesa viola. Non è bastato un super Vlahovic che al "Dall’Ara" è arrivato a quota 19 gol in campionato, di fronte all’ennesima giornata no della difesa che ha commesso errori su tutti i gol del Bologna. Errori decisivi, ora con Pezzella, ora con Milenkovic, ma è tutta la difesa a sciogliersi come burro, ogni qualvolta Vignato pesca il Trenza", sul filo del fuorigioco. Quello che alla retroguardia non riesce mai, in nessuna delle tre reti incassate dall'incolpevole Dragowski.