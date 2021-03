Salvezza e futuro, marzo decisivo. In attesa di Commisso i Viola si giocano tutto

La sconfitta contro l’Udinese ha complicato tutto, ancora una volta non c’è stato un seguito felice alla vittoria ritrovata ai danni dello Spezia. Brutta prestazione di squadra ma anche dei singoli, su tutti Milenkovic e la sua svista clamorosa. Tuttavia tra due giorni sarà già il momento di un nuovo esame, come riportato da La Nazione. In arrivo due partite decisive in casa in cui sarà vietato sbagliare: mercoledì sera la sfida con la Roma, poi toccherà al Parma domenica. In attesa di risposte sul campo più confortanti, marzo per la Fiorentina deve diventare il mese della pianificazione, della progettazione e del primo sguardo al futuro. Il ritorno in Italia di Commisso ad aprile definirà una volta per tutte la questione, la speranza è quella di non dover rimandare oltre a causa di una salvezza tutta da conquistare.

Anche dopo 24 turni si conferma la peggior Fiorentina post-fallimento