Salernitana-Fiorentina, la probabile formazione: la rivoluzione delle coppe

Ecco la probabile formazione della Fiorentina in vista della sfida contro la Salernitana. Italiano rivoluziona la sua squadra in vista della Coppa Italia

Rivoluzione totale in casa Fiorentina. Dopo lo sforzo in coppa contro il Viktoria Plzen, Italiano è pronto a cambiare totalmente la sua squadra in vista della sfida di oggi contro la Salernitana. Partendo ovviamente dalla porta. Torna Christensen dal primo minuto al posto di Terracciano. Faraoni e Parisi i terzini, con Quarta e Ranieri nel mezzo. A centrocampo regia affidata a Maxime Lopez con Duncan al suo fianco. Barak sulla trequarti, Ikonè e Sottil sulle fasce. Davanti scelta obbligata visto el assenze di Beltran e Belotti: tutto su Kouamè.