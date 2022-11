Salernitana, è già vigilia: Gonzalez torna tra i convocati? Sottil nel 2023

Vigilia di Fiorentina-Salernitana , penultima partita prima della lunga sosta per i Mondiali in Qatar. La squadra di Italiano è reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato e Conference League. Domani alle 20:45, al Franchi , Milenkovic & co andranno alla ricerca del quinto successo consecutivo. Tre punti che - nota La Nazione - cambierebbero la classifica e darebbero un’altra iniezione di fiducia, in vista di Milan-Fiorentina .

Il lavoro sul campo

Ieri la squadra si è divisa in due gruppi: chi era in campo a Genova ha svolto un lavoro defaticante, gli altri hanno fatto un allenamento più intenso. Nico Gonzalez si è allenato regolarmente e ha partecipato alla partitella, ma non è chiaro se sarà a disposizione per la sfida di domani. Discorso diverso per Sottil: il classe 1999 non si allena, continua a svolgere terapie per recuperare dai problemi alla schiena. Con ogni probabilità tornerà a disposizione a gennaio.