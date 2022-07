Sacchi: “Jovic può fare la differenza, ma i tifosi gli diano tempo”

Il parere di Arrigo Sacchi sulla Fiorentina in vista della prossima stagione

"1) Nella passata stagione la Fiorentina ha saputo stupire con un calcio propositivo e spesso coraggioso. L'ingresso nelle coppe europee, anche se ancora deve affrontare il playoff di Conference League, è il premio meritato per il lavoro fatto. Adesso si tratta di confermare la premessa, con l'obiettivo di centrare ancora la qualificazione europea. Il pubblico di Firenze, sempre appassionato, non manchi di aiutare la squadra.

2) Jovic viene dal Real Madrid, dunque dovrebbe avere caratteristiche tecniche importanti. Italiano dovrà inserirlo nel suo sistema di gioco e la gente dovrà sempre ricordare che non è semplice per un giocatore cambiare ambiente, squadra e nazione. Dunque se sbaglierà qualcosa, non lo critichino subito e gli diano il tempo di capire e di migliorarsi.