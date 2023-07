Sabiri e Parisi: con il Catanzaro spazio ai nuovi. Sottil ancora out?

Dopo il Parma, al Viola Park arriva il Catanzaro di Vivarini che nella scorsa stagione ha dominato il campionato di Serie C. L'obiettivo di Italiano - scrive La Nazione - è dare minutaggio a tutti i giocatori a disposizione, non derogando dal 4-2-3-1: ad oggi infatti non sembrano esserci i presupposti per tornare all'amato 4-3-3. Sarà l'occasione per vedere dal 1' Parisi e Sabiri, due dei nuovi arrivati insieme ad Arthur che ha poche probabilità di scendere in campo visto l'arrivo nelle ultime ore. Chi non ci sarà è sicuramente Terzic, ormai di fatto un ex, così come gli infortunati Pierozzi e Barak. Incertezza su Sottil, che da inizio ritiro sta svolgendo un programma di lavoro personalizzato.