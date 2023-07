Sabiri e Munteanu, il messaggio ad Italiano in vista del raduno al Viola Park

L’attesa è tanta, anche se la stagione sembra finita ieri. Eppure il raduno in programma fra dieci giorni sarà di per sé storico per la Fiorentina, che nella sua storia quasi centenaria non si è mai radunata in ‘casa’ propria. L’era del Viola Park è pronta a partire. Alla convocazione del 12 risponderanno in tanti. Due, come Sabiri e Munteanu, lo faranno nonostante avessero diritto ad una settimana supplementare di vacanza. Il primo ha risposto alla convocazione del Marocco per gli impegni di giugno, il secondo ha disputato l’europeo Under 21 con la sua Romania. Tanta voglia di esserci fin da subito e di lanciare un messaggio a Italiano. Soprattutto il giovane rumeno si gioca tantissimo in ottica di una eventuale conferma in prima squadra. Lo scrive La Nazione.