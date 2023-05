Sabato di shopping per il Viola Park: Catherine Commisso ha scelto le piante

Sta ormai per arrivare il momento dell’inaugurazione del Viola Park. E, visto che si tratta di un parco, fin da subito il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha puntato gli occhi su Pistoia per la cura degli spazi a verde. Lo scorso sabato, riferisce La Nazione, l’architetto Marco Casamonti ha fatto visita al Nursery Campus di via Bonellina assieme a Catherine Commisso per scegliere le alberature più importanti che dovranno essere presenti entro fine giugno quando la struttura dovrebbe essere inaugurata. Di fatto, è stata una giornata di shopping. La Vannucci Piante, da quasi 30 anni main sponsor della Pistoiese, ha fornito tutto il necessario.