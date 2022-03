S.O.S. gol: la Fiorentina cerca le sue ali per tornare a volare

La Fiorentina vuole tornare a volare, ma senza esterni sarà molto dura. Ecco su cosa dovrà lavorare Italiano

Vlahovic o non Vlahovic, Piatek o Cabral, gol o non gol. Questi erano i quesiti più gettonati in casa viola dopo la cessione del serbo, ma da due mesi dalla fine del mercato, i viola sono in netta carenza di gol e chi non li procura non è la prima punta. Infatti, come sottolineato da Repubblica, la Fiorentina ha un grande bisogno dei suoi esterni, consci di non riuscire a concretizzare le numerosi occasioni.