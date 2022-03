Italiano rammaricato: “Castigati, non concretizziamo. Esterni siano più cinici”

Le parole di Italiano che non ci sta: "Tutto ci stava, tranne la sconfitta"

Nel post partita di Fiorentina-Juventus 0-1 [LEGGI IL LIVE], ai microfoni di Sport Mediaset il tecnico viola Vincenzo Italiano ha commentato la beffa subita nel finale dai viola: "Continuiamo a non essere lucidi nei minuti finali di alcune partite e se non si riescono a sbloccare, ad indirizzare poi le perdiamo come contro il Sassuolo e oggi. Non so però cosa rimproverare alla squadra, perché ha fatto ventidue tiri in porta, ha concesso poco, ma dobbiamo crescere. Questo è il primo anno in cui abbiamo iniziato un lavoro e lo abbiamo fatto bene. Purtroppo non riusciamo a mettere la ciliegina come stasera, ma ce la giocheremo al ritorno nel secondo round. Dispiace, non prendere gol era importante ma cercheremo di riproporre questo spirito e creare quello che abbiamo creato stasera. Chance di passare? Il problema è che quando lavori per creare tantissimo cerchi di indirizzare e sbloccare le partite per poi gestirle, se le tieni vive la Juve è sempre la Juve e al primo errore ti castiga. La prestazione però è quella che cercavamo, anche se fosse finita 0-0 al ritorno dovevamo segnare e fare male alla Juve, cambia il risultato ma andremo lì a fare meglio di stasera per quanto riguarda il risultato.