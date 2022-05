Rummenigge e la figurina di Picchi, raro in campo come sugli album: il ’68-69…

La storia di Armando Picchi intrecciata con la Fiorentina e con la collezione di figurine del grande Rummenigge

La Nazione in edicola oggi prende le mosse da un siparietto avvenuto qualche giorno fa per raccontare di Armando Picchi, fiorentino di origine e protagonista di una grande carriera culminata nella grande Inter degli anni '60. Karl-Heinz Rummenigge, a Firenze in occasione della Hall of Fame del calcio italiano, ha incontrato Leo Picchi, figlio di Armando, e ha ricordato: "Non è stato un calciatore qualsiasi, era raro. Anche la sua figurina: dovetti scambiarne venti con un mio amico per farmela dare". Picchi chiuse la sua carriera al Varese due anni prima della sua morte prematura, e nella stagione '68-'69, all'ultima partita, contribuì alla vittoria dello scudetto della Fiorentina spegnendo gli ardori di ricorso dei lombardi per l'invasione di campo dei tifosi viola.