Roma, i conti non tornano: i giallorossi pensano alla dilazione su Veretout

Una situazione economica certamente non positiva, aggravata dalle conseguenze dello stop imposto dall’emergenza coronavirus. Non se la passa bene la Roma, che secondo Il Corriere dello Sport avrebbe intenzione di chiedere la dilazione delle rate dei giocatori che deve ancora finire di pagare. Tra questi – sottolinea il quotidiano – c’è anche Jordan Veretout, prelevato l’estate scorsa dalla Fiorentina per 18 milioni totali più bonus (1 milione già pagato per il prestito, 16 per il riscatto obbligatorio e 2 per gli eventuali bonus).