Inter, niente Castrovilli: il giocatore vuole restare e Commisso non lo cede

Come si legge stamattina su Tuttosport, in Serie A la priorità dell’Inter fino a qualche settimana fa sembrava essere Gaetano Castrovilli, ma la rivelazione della Fiorentina non si muoverà, almeno questa estate. non ha fretta lui, che potrà comunque conquistarsi un posto all’Europeo 2021 in un ambiente che conosce e in una squadra che punterà all’Europa, e non ha la minima intenzione di cederlo la società viola. Rocco Commisso lascerà partire Federico Chiesa (e su di lui ci sarà un altro duello tra Juventus e Inter) ma non Castrovilli.