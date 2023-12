Roma-Fiorentina, la probabile formazione: Nico gioca? E davanti parte Nzola!

La squadra di Italiano sfida Mourinho all'Olimpico per una gara fondamentale per la classifica viola. Non sarà una passeggiata, ma la Fiorentina ha la possibilità di coltivare i propri sogni di gloria con tre punti pesantissimi.

Roma-Fiorentina, una sfida da Champions League. La squadra di Italiano sfida Mourinho all'Olimpico per una gara fondamentale per la classifica viola. Non sarà una passeggiata, ma la Fiorentina ha la possibilità di coltivare i propri sogni di gloria con tre punti pesantissimi. Per quanto riguarda la formazione, Terracciano torna fra i pali. Kayode e Biraghi saranno i terzini, con Milenkovic e Ranieri a comporre i 4 di difesa. A centrocampo, ecco la coppia Arthur-Duncan, con Bonaventura nella consueta posizione da trequartista. Sulle fasce le possibilità sono tante: Nico Gonzalez c'è è molto probabilmente giocherà, con uno tra Sottil e Kouamè pronto sulla sinistra. Nel caso in cui l'argentino dovesse partire dalla panchina, ecco che sulla destra giocherebbe Ikonè. Per l'attacco, Nzola avrebbe sorpassato Beltran.