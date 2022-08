“Rocco is back”: l’agenda viola di Commisso, annuncia l’ultimo colpo?

Nove mesi dall’ultima volta e l’impressione che Rocco Commisso voglia recuperare il tempo perduto. La Nazione racconta così l'immersione in apnea dentro la Fiorentina, a cominciare dal settore tecnico. L’agenda è fitta e densa anche di questioni extracalcistiche. Commisso dovrebbe restare a Firenze per circa tre settimane, ma è certo che il presidente si tratterrà il più possibile accanto alla squadra. Vedrà sicuramente al Franchi le partite contro la Cremonese e il Twente e con tutta probabilità accompagnerà la squadra anche a Enschede, in Olanda, dove il 25 agosto la Fiorentina giocherà la partita di ritorno dei play off di Conference League. Sarà proprio il presidente ad annunciare il nome dell’ultimo tassello, dopo gli innesti di Jovic, Dodò, Mandragora e Gollini? Questa l’ipotesi rilanciata dal quotidiano, anche se non ci sono certezze.