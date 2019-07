Rocco, i tifosi sono con te: via alla rivolta

La gestione di Chiesa e il muro anti-Juve: fino a questo momento Rocco Commisso e la sua squadra non hanno sbagliato un colpo a livello societario, in attesa che il mercato si sblocchi: il Corriere dello Sport-Stadio fa notare che i tifosi fiorentini sono soddisfatti del rispetto dimostrato dal nuovo presidente, per loro e per la città. La Fiorentina adesso ragiona da tifosa, non da imprenditrice, e non ha paura della Juventus, mostrando orgoglio. Non accadeva da tempo…

Su Chiesa nello specifico, c’è fiducia nella decisione finale della società: “ci fidiamo, decidano loro” è il mantra ricorrente, come spiega il numero uno dell’Associazione tifosi fiorentini. E il gradimento per le iniziative, come quella di non farsi mettere sotto dalla vecchia rivale, è alle stelle. Rocco guida così la rivolta di Firenze.

E INTANTO CHIESA HA FATTO DUE PASSI VERSO LA PERMANENZA