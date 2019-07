Chiesa, due episodi per dire ciao alla Juve

Joe Barone ha scelto la linea dura, e ha ribadito nella giornata di ieri a Federico Chiesa, durante un colloquio in pullman, che la Fiorentina non ha intenzione di privarsene. Questo momento, unito alla presentazione della nuova maglia viola, suona secondo il Corriere dello Sport-Stadio come un saluto alle ambizioni juventine del ragazzo: Barone è sceso serenamente, Chiesa un po’ meno. Il segnale della resa può essere la decisione di non chiudersi in ritiro e di seguire la squadra, come ha fatto prontamente notare Joe,

Commisso poi ci ha messo del suo, prima con delle dichiarazioni piccanti sulla Vecchia Signora, poi con la chiamata a Fede per informarlo che avrebbe posato con la nuova maglia; un sorriso, forse di circostanza, forse sincero, a quel punto ha fatto capolino…