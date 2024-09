Rocco coinvolto nella questione stadio. Ora sono 2 le strade percorribili

Delineate le due strade percorribili per risolvere la questione stadio: non mancano però battibecchi tra Comune e ACF

La Fiorentina, in particolare, Rocco Commisso, sta dimostrando interesse per un eventuale coinvolgimento nel progetto stadio, purché sia "totale", come lui stesso ha riferito. Secondo la ricostruzione di La Repubblica ci sono due alternative: la prima consiste in un classico project financing il quale però richiederebbe un investimento molto oneroso sempre considerando quei 70-80 milioni che ancora oggi mancano, a detta anche del Comune. Invece, la Fiorentina, dalla suo canto, continua a sostenere la mancanza di ben 120 milioni all'appello.