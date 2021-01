Rocco-Campi, l’amore del patron traballa. Silenzio che fa rumore

Come riportato da La Nazione, non è ancora stata fissata la data per un incontro tra il sindaco Dario Nardella e Rocco Commisso. Il pranzo di quest’ultimo con il sindaco di Campi Emiliano Fossi non ha portato bene. Ieri, infatti, Fossi ha deciso di abbandonare il suo ruolo di alfiere viola metropolitano per tornare al fianco del presidente della Regione Eugenio Giani e Nardella. Così il patron, già abbastanza nervoso dopo la disfatta contro il Napoli, ha deciso di optare per il silenzio. La partita per lo stadio, dal punto di vista di Rocco, ha preso una brutta piega. Il fast fast fast è stato seppellito sotto montagne di burocrazia. Secondo il quotidiano, gli spazi commerciali ricavabili dal progetto di restyling del Franchi non sarebbero sufficienti per influire sul bilancio della società. Da adesso in poi è probabile un attenzione maggiore venga dedicata esclusivamente alla vicenda Centro Sportivo già ampiamente indirizzata.

