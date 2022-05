Stop per il livornese

La prestazione di Luca Banti, su cui Mourinho ha fatto allusioni davvero fuori luogo, come VAR in Fiorentina-Roma non è andata giù ai vertici arbitrali. Ecco perché, come scrive Il Messaggero, la sua stagione è terminata in anticipo e non sarà più allo schermo nei prossimi due turni di campionato. L'ex fischietto paga la decisione di mandare Guida al Video in occasione del rigore poi assegnato a Nico Gonzalez.