Rivoluzione mondiali: nel 2026 cambia tutto in Messico, USA e Canada

A l Mondiale del 2026, semmai dovessimo qualificarci dopo i due flop consecutivi della Nazionale, saremmo in abbondante compagnia. Questo scrive oggi Il Corriere dello Sport, che racconta come durante il consiglio di ieri a Kigali, in Ruanda, la Fifa abbia ufficializzato l’allargamento del torneo a 48 selezioni, abbandonando quindi il format a 32 utilizzato a partire dall’edizione di Francia 1998. Messico, Stati Uniti e Canada (i Paesi ospitanti) organizzeranno 104 partite (40 in più dell’ultima edizione in Qatar) nell’arco di 39 giorni, con finale il 19 luglio 2026. Rispetto a quanto previsto, la prossima rassegna iridata non si disputerà con la formula dei 16 gruppi da 3 squadre. La Fifa ha infatti deciso di mantenere 4 squadre per girone, con le poule che salgono però da 8 a 12 e consentiranno anche alle 8 migliori terze di passare il turno. La fase a eliminazione diretta, quindi, comincerà dai sedicesimi.