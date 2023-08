Rivoluzione attaccanti: Fiorentina, puoi sognare di nuovo

Il segnale è forte e porta con sé più di un significato. Come scrive La Repubblica, Il doppio colpo in entrata che ha rivoluzionato l’attacco della Fiorentina, con l’ufficialità di M’Bala Nzola e l’attesa per visite e firma sul contratto di Lucas Beltran ( oggi a Firenze), racchiude l’essenza di quanto andato in scena lo scorso 10 giugno. Erano passate poche ore dalla sconfitta all’ultimo soffio in finale di Conference League contro il West Ham. In quel confronto, prima del rompete le righe e del ritorno del presidente Rocco Commisso negli Stati Uniti, arrivò una fumata bianca. Su tutta la linea. La conferma del tecnico che passa attraverso la garanzia, da parte della Fiorentina, di voler aggiungere e non sostituire. Di voler migliorare una rosa che già si pensava strutturata, capace di approdare in due finali e comunque di conquistare il piazzamento che poi si sarebbe rivelato strategico per il ritorno in Europa. L’attacco nelle strategie di Italiano è sempre stato vitale. La sua squadra ha sempre costruito molto: tante occasioni, tanta densità nella metà campo avversaria, cross a ripetizione e un dominio delle gare che però più d’una volta non aveva portato alla concretezza desiderata e dunque al risultato. Cabral e Jovic, 30 gol in due in tutte le competizioni, non davano più al tecnico quelle garanzie che richiedeva. Ha chiesto certezze e la dirigenza, in questo, l’ha accontentato con l’arrivo di Nzola. Suo pupillo fin da tempi del Trapani: uomo d’area di rigore ma anche di raccordo. Abile negli ultimi metri ma anche nello stacco aereo. L’uomo giusto al posto giusto nello schieramento ideale. E il prossimo arrivo di Beltran rappresenta il talento da far crescere: aspettandolo, certo, ma già pronto per dimostrare che gli oltre 25 milioni di euro spesi per lui (con ingaggio pesante) e la concorrenza sbaragliata, raccontano di una scelta mirata nella logica di avere due attaccanti che si completano e che soprattutto portano una ventata nuova.