"La vittoria che ci voleva. Non tanto per i tre punti, che comunque sono importantissimi, ma per dare alla Fiorentina il giusto valore. Contro il Milan la squadra viola ha sbagliato solo il rigore, per il resto è stata quasi perfetta, impeccabile nell’atteggiamento, lucida nello sfruttare le debolezze dei suoi avversari, brava a non perdere la misura nemmeno dopo il pareggio. Vincere non è mai facile e per la Fiorentina il successo di ieri sera ha il sapore della rivincita.