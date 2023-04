Ritorna Venuti, Igor comanda dietro. Straordinari per Nico Gonzalez

In difesa, l'allenatore viola cambierà molto con Milenkovic in ballottaggio con Quarta e Igor chiamato a comandare la difesa. Torna, molto probabilmente, Venuti sulla destra

La Nazione si sofferma sulle possibili scelte di Vincenzo Italiano. In difesa, l'allenatore viola cambierà molto con Milenkovic in ballottaggio con Quarta e Igor chiamato a comandare la difesa. Torna, molto probabilmente, Venuti sulla destra. Non gioca titolare dal match del 19 febbraio contro l'Empoli. A destra Nico Gonzalez sembra destinato ad un impegno extra che Italiano gli avrebbe volentieri risparmiato. A sinistra sfida serrata tra Sottil e Saponara, con il primo che sembra in leggero vantaggio.