Ritiro, New York e gare in altura: il piano della Fiorentina

Nelle prossime settimane la Fiorentina deciderà poi se trascorrere l’intera estate in città o se - come sembra probabile - portare la squadra all’estero per un paio di settimane. In ballo un ritorno a New York ed un secondo ritiro in altura come quello dello scorso anno in Austria. Il club inoltre valuterà la partecipazione ad alcuni tornei ad invito, sicuramente remunerativi e prestigiosi per il marchio Fiorentina, ma probabilmente più indigesti ad Italiano ed allo staff tecnico nella preparazione fisica e tattica della stagione. Lo riporta la Nazione