Ritiro estivo, Moena aspetta la Fiorentina. Dubbio 2023, ma futuro già scritto

A Moena non hanno ancora ben chiare le intenzioni della Fiorentina, scrive La Nazione. Il club viola deve capire in primis quali siano le tempistiche reali della consegna del Viola Park per poi muoversi di conseguenza. La direzione che vuole intraprendere la Fiorentina è piuttosto ovvia: quando il proprio centro sportivo sarà a completo regime il dubbio non sussisterà più. La squadra trascorrerà il ritiro nell’immenso Viola Park . E parteciperà alle tournée all’estero come fanno i club di prestigio .

Ma nel 2023?

Il dubbio sussiste per l’anno prossimo viste le tempistiche ristrette anche per questioni (impianto fognario, ad esempio) che non dipendono totalmente dalla Fiorentina. In Trentino attendono un cenno dal club. Ma fanno sapere di aver già dato la loro massima disponibilità per accogliere ancora una volta la Fiorentina ed i suoi tifosi la prossima estate, per l'undicesimo e a questo punto molto probabilmente ultimo ritiro.