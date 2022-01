Ristic-Fiorentina su caso Vlahovic, una sfida senza fine

Il futuro di Dusan Vlahovic possiamo ben descriverlo con un grande punto di domanda. L'Arsenal insiste, ma lui preferisce altro

Mancano dieci giorni alla fine del mercato invernale e il futuro di Dusan Vlahovic è sempre un punto di domanda. Ad oggi sarebbe sorprendente se l'attaccante serbo dovesse abbandonare la Fiorentina in questo momento, mentre il suo agente, Darko Ristic, minaccia pure di lasciarlo in viola fino alla scadenza del contratto nel 2023. Ipotesi molto complicata se si pensasse al gestire la situazione del centravanti nella morsa della società viola e dei tifosi per 18 mesi.

Come ricorda il Corriere della Sera, l'Arsenal sta cercando in tutti i modi di convincerlo, ma il serbo non ne vuole sapere. La Fiorentina sarebbe anche disposta ad accettare, in cambio di una buona offerta (che si dovrebbe aggirare intorno ai 60 milioni di euro), ma oltre al no del giocatore, ci sarebbe da affrontare la richiesta del suo procurato di 18 milioni di commissioni. I Gunners proveranno il tutto per tutto in questi giorni, vista la difficoltà di competere con le altre a giugno.