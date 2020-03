“Ripresa della forma dopo lo stop? Come per gli infortuni. Prevale il buon senso, basta non fermarsi”

“Allenarsi a casa è possibile, basta che l’atleta non si fermi”. Parola di Andrea Azzalin, preparatore atletico che ha vinto la Premier con il Leicester di Ranieri, intervistato dal Corriere Fiorentino. La situazione, spiega Azzalin, è seria, ma può essere trattata come un periodo di off-season, cioè quando il tempo tra un evento e l’altro è molto e i livelli metabolici e neuromuscolari vanno mantenuti. “Con una ripresa del campionato a maggio, sarebbe sufficiente una mini-preparazione a partire da aprile”. Prevale, comunque, la strada del buon senso: la sicurezza prima di tutto, per la preparazione ci vorrebbero delle palestre temporanee in casa ma nessun dramma se ciò non fosse possibile, con un po’ di fantasia si salva il salvabile. Un po’ come quando ci si infortuna e si deve recuperare la condizione…

