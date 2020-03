Prep. atletico a VN: “Pochi attrezzi e tanta fantasia. Ribery? Avrebbe avuto bisogno del campo”

Il calcio è fermo fino al 3 aprile. Lo stop, però, potrebbe essere più lungo perché la curva dei contagi da Coronavirus è in ascesa. I giocatori, per quanto possibile, si stanno allenando a casa. La domanda sorge spontanea: quando torneranno ad avere una condizione fisica accettabile? Ne abbiamo parlato il preparatore atletico fiorentino Alessandro Ciullini.

Il punto cruciale è che non sappiamo fino a quando le attività sportive resteranno ferme. Nel frattempo ai professionisti viene consigliato di svolgere un lavoro a casa. E’ un programma personalizzato per mantenere almeno un po’ di fitness, non è tanto un allenamento specifico per il calcio perché gli spazi sono ristretti. E’ importante avere fantasia, ma ci si può allenare anche con pochi mezzi a disposizione come il tapis roulant o la cyclette per il lavoro cardio. Con un tappetino si possono fare esercizi a terra per tonificare la parte del tronco e dell’addome, il cosiddetto core. Mi riferisco allo stretching per mantenere elastici i muscoli e alla mobilità articolare per mantenere le articolazioni in movimento. E’ possibile, inoltre, fare potenziamento a carico naturale o con piccoli attrezzi come le bottiglie d’acqua, i manubri, le cavigliere e gli elastici. Servono pochi strumenti, ma molta fantasia. Per fitness intendo un circuito con una parte cardio (tapis roulant e cyclette), un’altra di potenziamento muscolare della parte superiore del tronco (addominali, dorsali e piegamenti sulle braccia), un’altra, infine, di rafforzamento della parte inferiore del corpo con l’uso degli elastici. Con una sedia, invece, è possibile fare squat, affondi e step.