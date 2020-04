Ripresa campionati, è Lotito contro tutti. La situazione

Claudio Lotito, patron della Lazio, vuole riprendere a giocare al più presto, magari già dal 14 aprile con gli allenamenti, scrive La Nazione. Ma Agnelli e Marotta, per Juve e inter e per tutti coloro che la pensano ugualmente, si schierano sul fronte opposto, per motivi di sicurezza. Se i contagi in un giorno superano le quattromila unità, come allenarsi? Come conciliare il tutto con la quarantena di due settimane che sarebbe prevista per i giocatori di rientro dall’estero? I lotitiani rifiutano l’eguaglianza per la ripartenza e predicano l’ognuno faccia per sé, discorso antisportivo ma non illecito. Una ripresa delle sedute di allenamento il 14 aprile favorirebbe fortemente la Lazio. Adesso la palla passa al Premier Conte. Le novità previste dal prossimo decreto