Emergono nuove indicazioni per quel che riguarda la ripresa dell’attività calcistica dal DPCM che verrà annunciato domani dal premier Conte. Come riporta Sky Sport, onostante il prolungamento del lockdown fino al 4 maggio potrà essere applicata una deroga speciale per le squadre di Serie A. Si lavora infatti all’ipotesi di far tornare i calciatori ad allenarsi prima della fine di aprile. Non solo, perché prima ci sarà la convocazione dei calciatori e l’effettuazione di tutti i test medici ed esami medici, poi un lavoro a piccoli gruppi fino alla fase 3 nel quale tutta la squadra si potrà allenare insieme.