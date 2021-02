Riposo finito, oggi Fiorentina in campo. Sampdoria nel mirino

Come riportato da La Nazione, la Fiorentina come da programma questa mattina riprenderà gli allenamenti al centro sportivo “Davide Astori“. Oltre alle prime indicazioni tattiche per avvicinarsi al match di Marassi contro la Sampdoria, sarà importante valutare le condizioni fisiche di Ribery e Caceres. Ai box rispettivamente per fastidi muscolari e lombalgia, entrambi hanno saltato l’Inter. Secondo le ultime indiscrezioni filtra ottimismo, Prandelli spera quantomeno di poterli aggregare al gruppo con carichi di lavoro alleggeriti. Lo staff medico adotterà tutte le precauzioni del caso. Oggi i diretti interessanti daranno il verdetto dopo qualche giorno di riposo.

