Ripartire da Nico e Amrabat: la loro permanenza per risalire la classifica

La Nazione si sofferma su un aspetto che può essere molto importante per la Fiorentina. Infatti, le parole di Barone su Amrabat e Nico Gonzalez devono essere un punto di partenza.La loro cessione sarebbe stata dura da digerire, invece trattenerli e puntare su di loro può essere la mossa ideale per far rialzare questa Fiorentina. Ci sono ancora tanti giorni di mercato, giusto spegnere subito ogni tipo di dubbio.