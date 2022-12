Ripartenza vicina, -7 al Monza. L’inizio di 2023 sarà un tour de force

Per Italiano ci sarà subito un tour de force da gestire, ma con un Castrovilli e un Nico (presto) in più. A partire dal Monza

Il conto alla rovescia è cominciato ieri pomeriggio, quando la squadra si è ritrovata al centro sportivo per riprendere gli allenamenti dopo quattro giorni di riposo: tutti pronti e concentrati, con l'obiettivo rivolto al Monza. L'inizio di 2023 - scrive La Nazione - sarà un frullatore di partite nel quale la squadra di Italiano sarà immersa. Prima i brianzoli, poi il Sassuolo e infine la Samp per gli ottavi di Coppa Italia: un tris di partite casalinghe prima della trasferta all'Olimpico contro la Roma.

Impegni fitti

Ma Italiano sa bene che non sarà l’unico tour de force, visto che a metà febbraio ricomincerà la Conference League, con il doppio incrocio con il Braga ad incastrarsi tra Juventus, Empoli e Verona. Saranno tante le energie psicofisiche da gestire al meglio, ma il tecnico può sorridere perché con il passare dei mesi la squadra ha capito come affrontare i tanti impegni ravvicinati. Prima di chiudere il 2022 però, ci sarà l'allenamento congiunto con la Primavera, dove si potranno vedere gli ulteriori passi avanti di Castrovilli e farsi un'idea sul percorso di recupero di Nico Gonzalez: per l'argentino l'obiettivo è giocare uno spezzone per poi essere tra i convocati per il Monza.