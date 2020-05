Ripartenza, si procede: ecco il calendario dell’avvento del calcio post-virus

La Gazzetta dello Sport traccia una linea che congiunge tutte le tappe fondamentali da qui a metà giugno, quando il calcio di massima serie italiana, in teoria, potrà ripartire: da domani, quando sarà inviato il nuovo protocollo, fino all’incontro di giovedì tra il Ministro Spadafora e i rappresentanti del mondo del pallone, passando per il Consiglio di Lega di martedì. Tutto questo nella speranza che la curva dei contagi continui a scendere, così da indurre il Governo a concedere la ripartenza il 13 giugno anziché il 20. Ma la situazione della Lombardia, dove giocano 4 squadre e dove si registra più del 60% dei numeri della pandemia in Italia, tiene tutti col fiato sospeso. Basteranno le misure al vaglio (LEGGI), con tanto di questionari autovalutativi per chi entra negli stadi?