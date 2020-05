Come sarà Fiorentina-Brescia? Sbirciata al prossimo incontro in un Franchi semideserto

Il giorno di Fiorentina-Brescia, prima partita dei gigliati dopo la clausura dovuta al coronavirus, non è ancora stato stabilito: la Lega vorrebbe il 13 giugno, il Governo il 20. Non va meglio all’orario, che oscilla tra le 16:30, le 18:45 e le 21. Vediamo le certezze: 300 persone all’interno dell’impianto (100 in tribuna, 100 in campo tra giocatori e staff e 100 addetti al rispetto delle norme, appena fuori dal terreno di gioco), arrivi separati, niente strette di mano, foto di gruppo o bambini che accompagnano i giocatori; inoltre, le proteste andranno fatte a un metro di distanza dal direttore di gara. Dopo la partita, le conferenze di Lopez e Iachini avverranno via Skype. Ancora non è chiaro se le riserve potranno cambiarsi o meno insieme ai titolari. Lo scrive La Nazione.