Riparte il “valzer delle punte”? No Iachini: è il momento delle scelte

La Fiorentina continua a fare molta fatica a segnare con le punte. Per invertire il trend – secondo il Corriere dello Sport – è arrivato il momento delle scelte. Delle sette reti complessive sinora siglate in campionato, soltanto due portano la firma dagli attaccanti: Kouame contro l’Inter e Vlahovic contro la Sampdoria. Il quotidiano individua una cura al problema: mettere da parte il “valzer” di Iachini che ha alternato il senegalese – tre volte titolare e un subentro – e il serbo – due titolare e un subentro. Cutrone per adesso si è dovuto accontentare di un’ora di gioco, partendo sempre dalla panchina. Occorre puntare dritti su un elemento a cui affidare la responsabilità del reparto offensivo. N ella continuità di impiego un attaccante può rendere maggiormente, soprattutto a fianco di uno come Ribery. Giovani come sono Kouame (23 anni), Vlahovic (20) e Cutrone (22) devono acquisire consapevolezza nei propri mezzi, oltre alla necessaria intesa coi compagni. “Uno fisso”, con gli altri a rotazione; questa la ricetta per superare l’impasse. L’ex Genoa sembra in vantaggio, dopo la chance concessa a Vlahovic contro lo Spezia.