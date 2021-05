Rino tende la mano per il rinnovo di Ribery: si va verso la conferma di FR7

Secondo la Gazzetta dello Sport il nuovo tecnico ha parlato con la stella francese: si va verso la conferma con lo stipendio ridotto

Dal canto suo Ribery, sa di non poter garantire 38 partita da 90’ in campionato. Ma questo non significa che il francese assumerà nella nuova Fiorentina un ruolo di semplice part-time. Anzi, FR7 farà di tutto per essere in campo e determinare il più possibile. Logico che ci saranno delle riflessioni sull’ingaggio, scrive il giornale, perché è impensabile garantire a Franck un ingaggio di 4 milioni l’anno, metà potrebbe risultare congruo. Sulla posizione in campo, invece, ci saranno poche complicazioni. Che sia 4-3-3 o 4-2-3-1, il modo di far esprimere al meglio il francese ci sarà.