Rinnovo Vlahovic, nessuna svolta imminente: il punto della situazione

"Non faccio promesse che poi non posso mantenere", ha ribadito Commisso

"Tra i nodi che restano da sciogliere prima che possa arrivare la firma dell’attaccante ci sono la clausola rescissoria e, soprattutto, le provvigioni da corrispondere al manager di Vlahovic, che in questi giorni però si trova in viaggio di piacere con la famiglia: svolte imminenti, dunque, non sembrano essere alle porte".