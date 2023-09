Rincari abbonamenti, la Fiorentina è in buona compagnia: l’analisi

A Napoli De Laurentiis ha alzato di oltre il 43% il prezzo di un abbonamento nelle curve. Con una novità: chi era già abbonato la scorsa stagione gode di una tariffa agevolata e paga “solo” il 23% in più. Aumenti anche in casa Lazio, seconda in classifica a giugno e di nuovo in Champions, ma più contenuti: +9,6%. Il Milan è in linea con la media della A: +25% per chi è già abbonato, ma la batosta per i nuovi è più pesante con un +60%, a esser fortunati. Per i tifosi rossoneri che acquistano nella fase di vendita libera infatti, così come per quelli interisti, è molto difficile trovare posto in un settore economico perché sold-out già in fase di prelazione. Il club nerazzurro, comunque, ha alzato il prezzo del terzo anello verde del 13%, da 190 a 215 euro: poteva andare peggio. Anche la Fiorentina, dopo la dolce- amara stagione 2022/23 (due finali raggiunte, entrambe perse) aumenta del 25% per i vecchi abbonati. Tornata in Europa, l’Atalanta ha alzato i prezzi portando gli abbonamenti più economici a 320 euro, i più cari dopo la Juventus. Ma c’è un motivo: la curva sud Morosini in questa stagione è chiusa per lavori.