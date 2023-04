Rimpianto Fiorentina, pareggio come l’ovosodo di Virzì

Il Corriere Fiorentino, nella sua analisi del pareggio tra Fiorentina e Spezia, parla di un risultato frustrante, di rimpianto per la formazione di Italiano. Un punto che, come l'uovo sodo del celebre film di Paolo Virzì, "non va né su né giù". I viola non sono apparsi brillanti come al solito, ma avrebbero comunque potuto e dovuto vincere. L'incertezza di Terracciano e Igor ha vanificato l'apporto della buona sorte in occasione dell'autogol di Wisniewski, poi la Dea Bendata si è ripresa tutto con gli interessi sul palo di Brekalo.