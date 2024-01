Rimane viva la questione Mina: in caso di offerta la Fiorentina non farà muro

Sul fronte cessioni? Resta la questione Mina, finito al centro del mercato ormai da un paio di giorni. Ieri si sono fatti avanti anche alcuni club arabi, accodatisi a Olympiakos, Porto e Besiktas. Il difensore sembra orientato a lasciare Firenze, la Fiorentina non dovrebbe frenarlo in caso di offerta giusta (è arrivato a parametro zero). E dal Viola Park filtra la volontà di non prendere un sostituto: Italiano dovrebbe promuovere a quarto centrale Pietro Comuzzo. Lo riporta la Nazione.