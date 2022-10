Rilanciare la Fiorentina per conquistare il Qatar, Nico è pronto

In questi primi due mesi di stagione, che hanno visto la Fiorentina attardarsi in campionato e costretta a rincorrere col fiatone in Conference League , una delle cose che è mancata di più è certamente la presenza in campo con continuità di Nico Gonzalez . L'esterno argentino è uno di quei giocatori che può cambiare il corso di una partita con un’invenzione o una giocata d’autore. Finora è stato bloccato ai box della tallonite, adesso però tocca all’ex Stoccarda riaccendere la luce.

Avere infatto una Fiorentina che scala posizioni grazie a Nico sarebbe un’apertura di credito importante verso il Qatar per lo stesso calciatore cresciuto nell’Argentinos Juniors. La chiamata ai mondiali tra i 23 convocati finali è infatti l'enorme obiettivo di Gonzalez, già sicuro di essere tra i trentacinque pre-convocati del commissario tecnico Scaloni. Ecco perché le sette partite, cinque di campionato e due di Conference League, che restano da giocare da qui al 13 novembre, sono uno spartiacque sia per la stagione della Fiorentina che per quella dell'argentino, consapevole di aver bisogno di continuità di impiego e di rendimento. Domani sera contro l’Inter, ci sarà il primo banco di prova per entrambi. Riuscire a superarlo significherebbe iniziare la risalita in classifica per la Fiorentina e avvicinare il mondiale per Gonzalez. Fonte Corriere dello Sport-Stadio.