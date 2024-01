Rigori: stop al “tira chi se la sente”. Beltran poco egoista

In casa Fiorentina si è acceso il dibattito sulla gerarchia dei rigori dopo quello fallito da Ikoné contro il Napoli. L’impressione è che “il tira chi se la sente” - scrive La Nazione - sia durato fin troppo nello spogliatoio viola. Al di là del fatto che quando i ragazzi di Italiano torneranno in campo (domenica 28 gennaio al Franchi contro l’Inter) Nico Gonzalez sarà sicuramente al suo posto, una gerarchia verrà comunque stilata. Un modo per togliere incertezze.

Discussioni. Palloni strappati di mano. Per dire la verità i calciatori viola non si sono resi protagonisti di alcuna sceneggiata. E forse pure questo non è un bellissimo aspetto.Ad esempio Beltran (nella foto). Il rigore calciato contro la Salernitana lo ha ben trasformato. Eppure nelle occasioni successive si è sempre lasciato sfilare di mano il pallone. Un pizzico di personalità in più non sarebbe guastata, invece non ha mai posto resistenza. Da un lato l’altruismo verso i compagni è da apprezzare. Dall’altro sarebbe preferibile un po’ più di sano egoismo da centravanti.